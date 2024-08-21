В Москве прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с 11-летним мальчиком

В российской столице на улице Удальцова женщина за рулем автомобиля сбила 11-летнего мальчика, который по пешеходному переходу пересекал дорогу, он получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале .

Пострадавшего юного пешехода доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Вся необходимая помощь ребенку оказывается, врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ему жизнь и здоровье.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. По итогу процессуальной проверки будет принято какое-либо решение в рамках закона России.

Ранее сообщалось, что в Москве в иномарку врезался автобус. Два человека травмировались в результате этой аварии.