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В Москве в японскую иномарку врезался пассажирский автобус

В Москве у метро «Новокосино» произошло ДТП с участием японской иномарки Infiniti и пассажирского электробуса № 723, пишут « Известия ».

По предварительной информации, японская иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора, после чего ей в бок въехал электробус. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В результате ДТП пострадали два человека, они получили легкие травмы.

Ранее водитель рейсового автобуса в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа Московской области устроил массовое ДТП.