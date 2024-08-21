В Москве в японскую иномарку врезался пассажирский автобус
В Москве у метро «Новокосино» произошло ДТП с участием японской иномарки Infiniti и пассажирского электробуса № 723, пишут «Известия».
По предварительной информации, японская иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора, после чего ей в бок въехал электробус. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
В результате ДТП пострадали два человека, они получили легкие травмы.
Ранее водитель рейсового автобуса в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа Московской области устроил массовое ДТП.