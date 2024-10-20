сегодня в 20:27

В Москве в семейном спа-центре Termoland на головы отдыхающих рухнула плитка

Два посетителя семейного курорта Termoland в Москве получили травмы в результате падения на них плитки с высоты, к спа-центру уже вызвали экстренные службы, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что пострадали мужчина и женщина. Удар плитки пришелся им по головам. Оба человека находятся в сознании и ждут помощи медиков.

При каких обстоятельствах случилось обрушение плитки, не уточняется. Также пока не сообщается, кем друг другу приходятся отдыхающие.

Все подробности случившегося выясняются.