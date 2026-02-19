В Москве в мощный снегопад под мостом сгорел микроавтобус
0:03
В Сети появилось видео с автопожаром, который произошел на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов в Москве. На опубликованных кадрах видно, что горел белый микроавтобус, сообщает «МК: срочные новости».
Предварительно известно, что микроавтобус загорелся в передней части, находясь под мостом. На опубликованных кадрах видно, что салон транспортного средства и кабина полностью затянуты густым едким дымом.
Что стало причиной возгорания транспортного средства в мощный снегопад, пока неизвестно.
На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало. Информация уточняется компетентными органами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.