В Москве умерла мать мальчика с ДЦП, которого она в мае морила голодом

В Москве умерла 41-летняя женщина, которая в мае 2024 года оставила 12-летнего мальчика с ДЦП одного дома без еды и воды. У горожанки случился приступ эпилепсии во время отбывания наказания за жестокое обращение с сыном, но спасти ее не удалось, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что женщина совсем недавно получила срок за жестокое обращение с больным несовершеннолетним сыном. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ в количестве 360 часов. Горожанка устроилась работать дворником, 25 декабря в дневное время прямо на улице у нее случился приступ эпилепсии, который закончился плачевно — она умерла.

Сын женщины с момента восстановления после майского происшествия по выходным дням живет с 64-летней бабушкой по линии матери, а в будни находится в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик с ДЦП едва не погиб из-за того, что почти неделю жил совершенно один без еды и воды в квартире. Мальчика спас его родной дядя, брат матери, который открыл жилье своим ключом, когда ребенок находился уже в крайней степени истощения.