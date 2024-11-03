В Москве уклониста от мобилизации вычислили по уличным камерам видеонаблюдения

В Москве 37-летнего местного жителя, который уклонился от мобилизации, вычислили по городским камерам видеонаблюдения, сообщает Baza .

Мужчина проходил по базам как самовольно покинувший воинскую часть и уклоняющийся от мобилизации. Мужчина был замечен 31 октября одной из уличных камер в столичном районе Бутово.

Сотрудники полиции оперативно задержали его и передали сотрудникам военкомата. В настоящее время проводится проверка.

Ранее блогер зарегистрировался в спецреестре Роскомнадзора для владельцев страниц с аудиторией более 10 тыс. человек на портале «Госуслуг» и через 6 часов получил повестку в военкомат.