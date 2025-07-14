Депутат Мособлдумы указал на главные преимущества службы по контракту на СВО

Российские мужчины активно подписывают контракт с Минобороны и отправляются служить в зону проведения специальной военной операции (СВО) не просто так. У такой службы есть ряд преимуществ. На главные из них указал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

По словам Ефимова, одним из главных преимуществ службы по контракту является стабильность, которую получают мужчины. Стабильность в плане высокооплачиваемой работы и понятного дальнейшего пути развития после возвращения домой.

«Контракт с Минобороны дает возможность человеку проявить себя на службе, открыть какие-то новые в себе черты. Не случайно многие герои, вернувшиеся с СВО, начинают политическую карьеру, идут в органы власти, хотя до этого и не думали об этом. Чувство справедливости, понимание того, что они могут изменить что-то. Это важно, когда во власть приходят люди с жизненным опытом и умением принимать жесткие, но верные решения», — отметил Ефимов.

О помощи бойцам и их семьям

Государство понимает, что военная служба — одна из самых трудных и опасных сфер деятельности, которые только существуют. Именно поэтому власти создали расширенные пакеты социальной поддержки, которыми могут пользоваться как сами военные, так и их близкие.

Так, на помощь государства могут рассчитывать родители бойцов СВО. В случае необходимости они могут получать бесплатную социальную помощь на дому или проходить лечение в государственных больницах. Жены военных могут рассчитывать на психологическую помощь, а также могут пройти курсы профессиональной переподготовки и улучшить работу.

Дети дошкольного возраста могут вне очереди получать места в детских садах. Школьники могут бесплатно посещать кружки и секции, а также питаться в столовых. При поступлении в вузы для детей участников СВО образовательные учреждения предоставляют льготные места.

Сами бойцы могут воспользоваться помощью в виде освобождения от налогов, приостановления по судебным или административным делам, за исключением дел, связанных с уплатой алиментов. Также они могут оформить кредитные каникулы или взять академический отпуск.

Центр отбора бойцов в Подмосковье

В подмосковной Балашихе работает объединенный центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Здесь будущие военные могут пройти не только обучающие программы подготовки, но и оформить все документы в одном месте, а также пройти полное медицинское обследование и получить консультации узких специалистов. Центр расположен на Восточном шоссе во вл. 2, обратиться в него могут не только жители Московского региона, но и граждане со всей России.

На сегодняшний день заключать контракт именно в этом центре финансово выгоднее всего: при подписании документов будущие военные получают не только 400 тысяч рублей от государства в качестве разовой поддержки, но и еще 2,6 млн рублей в единовременном формате из бюджета Подмосковья. Таким образом, разово бойцы получают 3 млн рублей. В дальнейшем им платят ежемесячную зарплату, размер которой начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от звания конкретного военного, есть ли у него боевые награды, а также какие задачи он выполнял в зоне соприкосновения.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.