Всероссийский конкурс компьютерной грамотности среди пенсионеров начался в Подмосковье

Конкурсные работы принимаются до 27 октября, а итоги конкурса планируется подвести в декабре 2025 года.

В конкурсе принимают участие пенсионеры из 57 регионов России.

Самыми активными субъектами являются: Московская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Татарстан, Республика Крым, Иркутская область, Новосибирская область, Кемеровская область и Брянская область.

Все работы размещены на сайте. По итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами в теме обучения компьютерной грамотности. Данная номинация в конкурсе введена, как обратная связь с потребителями услуги по обучению компьютерной грамотности.

Среди участников конкурса более 82% женщин. Средний возраст участников — 63,5 года. Самым старшим участнице 94 года, это — Житенева Валентина Евгеньевна из Сахалинской области. 54% участников имеют высшее образование. 78% осваивали компьютерную грамотность на курсах. Более 75% работ из малых городов и сельских территорий.

В рамках выполнения государственных задач по повышению качества жизни, обеспечении доступности информационных технологий и социальных IT-сервисов для граждан старшего поколения просим Вас проинформировать пенсионеров через соответствующие подразделения Правительства о возможности принять участие в конкурсе. На базе образовательных, социальных, общественных организаций, учреждений культуры, работающих в данной теме — предусмотреть оказание помощи в подготовке работ.

Конкурсные работы принимаются до 27 октября 2025 года. Информация и правила участие в конкурсе размещены на сайте в разделе «Конкурс». Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу — эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы. Победители определяются в каждой номинации (по три призера в каждой). На заседании конкурсной комиссии коллегиально обсуждается каждый участник по каждой номинации. Также обратите внимание, в этом году осталась номинация для преподавателей — тех, кто обучает компьютерной грамотности старшее поколение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.