Травматолог Лобни принял участие в масштабной детской диспансеризации

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Заведующий травмацентром Лобненской больницы Сергей Соколов принял участие в самой масштабной диспансеризации школьников за последние десятилетия. Мероприятие проводилось в Абхазии в рамках договоренностей министра здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медики осмотрели почти 27 тысяч детей во всех районах республики.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, Россия направила в Абхазию четыре передвижных медицинских комплекса. Медицинские осмотры были организованы в школах и детских садах.

Сергей Валентинович проводил прием пациентов в отдаленном Ткварчельском районе.

«В первый день местные жители ко мне привыкали и просто смотрели, а на второй день, я вам честно скажу, потянулся целый поток пациентов, которым не хватает именно квалифицированной помощи ортопеда-травматолога», — отметил лобненский врач.

В Лобне уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Так, в минувшем году здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Запись к врачу-травматологу доступна через сайт «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через колл-центр 122, инфомат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.