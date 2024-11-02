Блогер зарегистрировался в реестре РКН на Госуслугах и получил повестку

Блогер зарегистрировался в специальном реестре Роскомнадзора для владельцев страниц с аудиторией более 10 тыс. человек на портале Госуслуг. Спустя шесть часов ему прислали повестку в военкомат, сообщает Baza .

В Telegram-канале Кирилла Хайкина больше 34 тыс. подписчиков — он ведет блог про парфюмерию.

В субботу парень через Госуслуги подал заявление на регистрацию своего блога, согласно новому закону, который гласит, что с 1 ноября все блогеры с аудиторией более 10 тыс. человек должны передавать данные о себе в Роскомнадзор.

Спустя шесть часов после регистрации Хайкину пришла электронная повестка.

«За меня не волнуйтесь, я окончил военную кафедру», — сказал блогер.

Он призвал подписчиков не волноваться, отметив, что это может быть «простым совпадением».