На Госуслугах появилась возможность регистрации каналов с множеством подписчиков

На «Госуслугах» появилась форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, у которой более 10 тыс. подписчиков, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Отмечается, что после добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан РФ и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Регистрация нужна для того, чтобы рекламодатели могли размещать рекламу, а другие каналы — репостить их сообщения.

Роскомнадзор теперь ведет перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Ведомству нужно предоставить сведения о владельце канала.

Кроме того, владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков, если нет его согласия на это.