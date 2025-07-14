2 золота и бронзу завоевала команда Подмосковья на первенстве РФ по баскетболу

Баскетболисты подмосковного клуба «Khimki Power» записали на свой счет две золотые и одну бронзовую награды первенства России в формате 3×3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди команд девушек до 23 лет подопечные Олеси Абрамовской заняли первое место. Подмосковные спортсменки доминировали на протяжении всего турнира, одержав победы во всех матчах первенства страны. В первой игре химчанки нанесли поражение со счетом 11:9 соперницам из Челябинской области. Затем были повержены команды «АБ Кондрашина» — 17:15, и «Красная Пахра» — 19:13. В заключительной встрече с воронежской «Спартой» баскетболистки «Khimki Power» победили с результатом 18:7. Приз лучшего игрока турнира получила Полина Святская. Золотыми медалями были отмечены: Вера Шнейдер, Полина Святская, Анна Бочкарёва и Софья Кузилова.

​В турнире среди юношей до 18 лет мужская команда «Khimki Power» под руководством Даниила Абрамовского также завоевала золотые награды. В захватывающей серии плей-офф представители Московской области продемонстрировали волю к победе и высочайший уровень мастерства. В напряжённом четвертьфинале с «МАИ-МБА» им удалось вырвать победу на последних секундах — 15:14, взяв реванш за прошлогоднее поражение в финале. В полуфинале подмосковная команда уверенно одолела «SDVG» со счётом 19:13. В финалехимчане разгромили соперников из Челябинской области и стали победителями первенства России. Встреча завершилась со счётом 21:14 в пользу «Khimki Power». Сергей Чигишов был признан лучшим игроком турнира, а Всеволод Вавилов стал лучшим баскетболистом финального матча. Также в состав команды триумфаторов вошли Егор Зуев и Марсель Ибрагимов.

Кроме того, среди коллективов девушек до 18 лет баскетболистки Khimki Power замкнули тройку призёров. В четвертьфинале спортсменки из Московской области победили в овертайме воронежскую «Спарту», но в следующей стадии команда Олеси Абрамовской потерпела поражение от «Красной Пахры» — 13:18. Однако в матче за третье место «Khimki Power» закрыли поражение, взяв верх над «УОР-Ростов-ЮФУ» со счетом 21:17. Диана Вострикова получила приз «самый опасный игрок». На третью ступень пьедестала поднялись: Лидия Зинкова, Анастасия Каширина, Алена Михайлова и Диана Вострикова.

​Таким образом, три команды подмосковного Центра спортивной подготовки № 5 увозят с первенства России три медали — два «золота» и одну «бронзу».

​Первенство России по баскетболу 3×3 состоялось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» в центре уличного баскетбола города Тверь с 10 по 11 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.