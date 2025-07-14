Жители Подмосковья могут принять участие в сельскохозяйственном форуме «АГРОпродвижение»

Министерство молодежной политики Тульской области сообщает, что в период с 19 по 25 сентября на территории парк-отеля «Шахтер» (Тульская область, муниципальное образование Алексин, с. Бунырево) состоится окружной молодежный сельскохозяйственный форум «АГРОпродвижение» (далее — Форум). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Форум соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», направлен на привлечение молодых специалистов в сферу сельского хозяйства и повышение уровня эффективности агропромышленного комплекса регионов России. С этого года «АГРОпродвижение» входит в линейку Росмолодежь. Форумы и реализуется государственным учреждением Тульской области «Тульский областной центр молодежи» совместно с Правительством Тульской области при поддержке Росмолодежи.

К участию ожидаются 800 молодых специалистов агропромышленного комплекса и студентов сельскохозяйственных специальностей. Программа Форума будет включать в себя образовательные, культурные и спортивные мероприятия, а также знакомство с ведущими агропромышленными предприятиями страны и современными выставочными образцами техники сельского хозяйства.

В форуме могут принять участие молодые специалисты из сельских территорий, профессионалы с проектами для сельских территорий, студенты специальностей, востребованных на селе, в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку на участие можно до 19 июля 2025 года по ссылке на платформе ФГАИС «Молодежь России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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