В Москве у подростка похитили цифровые открытки в мессенджере на 60 тыс руб

В Москве трое молодых людей обманом заманили подростка в свою машину и похитили у него цифровые открытки в мессенджере на 60 тыс. рублей. Затем они потребовали, чтобы несовершеннолетний перевел им криптовалюту, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, злоумышленники убедили парня в том, что они хотят снять вместе с ним видеоролик. 3 ноября компания встретилась у станции метро «Пушкинская», после чего молодые люди посадили подростка в свою машину.

Затем злоумышленники выстрелили в пол из пистолета и потребовали выдать им цифровые открытки одного из мессенджеров. Парень отдал им свой телефон, после чего мошенники перевели себе цифровые открытки на общую сумму около 60 тыс. рублей.

Затем фигуранты заметили, что у потерпевшего есть приложение для хранения криптовалюты. Подросток ввел в заблуждение злоумышленников, заявив, что у него есть цифровые средства на сумму 9 млн рублей. Мошенники отпустили парня домой, чтобы тот перевел им деньги.

Юноша сразу же обратился в полицию. Следователи установили личности подозреваемых. Мошенниками оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Их задержали в Калужской области и доставили в подразделение московского ведомства.

