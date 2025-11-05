Не знал, что грабит Лувр: подозреваемый в дерзком ограблении дал показания

Мужчина, задержанный по подозрению в ограблении парижского Лувра, заявил, что не знал, в какой именно музей проник. Во время допроса он рассказал, что действовал по заданию заказчика, сообщает SHOT со ссылкой на Le Parisien.

По словам подозреваемого, он думал, что грабит музей, который «просто расположен рядом со стеклянной пирамидой». Мужчина заявил, что заказчик ограбления может быть иностранцем.

Между тем французские СМИ пишут, что система видеонаблюдения музея была защищена ненадежным и примитивным паролем — Louvre. Кроме того, она работала на старом сервере Windows Server 2003.

Всего французские правоохранители задержали по делу об ограблении Лувра семерых человек. У некоторых из них есть судимости за кражи.

В результате преступления Лувру был нанесен ущерб в размере 88 млн евро. Похищенные экспонаты пока что не обнаружены — найдена лишь корона императрицы Евгении, которую грабители выронили по дороге.

Ранее двух подозреваемых удалось задержать в аэропорту Парижа, когда они пытались улететь из страны. В работе на грабителей подозревают одного из охранников Лувра.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.