Двух преступников из Лувра задержали в аэропорту Парижа

Одного подозреваемого в ограблении парижского музея Лувр задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Это произошло вечером 25 октября, сообщает Lenta со ссылкой на Franceinfo.

Задержанный пытался покинуть Францию на самолете. Куда он планировал уехать, неизвестно.

Правоохранители ищут четверых подозреваемых. Среди них два человека, которые зашли в галерею «Апполон» с использованием автовышки, и двое подельников. Они помогали уехать от полиции на скутерах.

По данным ТАСС, ссылающемуся на Le Figaro, 25 октября были задержаны два человека. Один из них пытался сесть на самолет до Алжира.

Daily Telegraph пишет, что одного из охранников Лувра подозревают в работе на грабителей. Он мог передать им секретную информацию о системах безопасности музея. Следовательно, грабители знали о том, что в ней есть брешь. Личности преступников еще выясняют.

Лувр ограбили 19 октября 2025 года за семь минут. Были украдены восемь драгоценных предметов. Сумма ущерба составила 88 млн евро.

