В Москве тепловая пушка убила молодую девушку

Москвичка скончалась после того, как засунула ногу в тепловую пушку

Трагедия произошла в Даниловском районе Москвы. Девушка уснула, засунув ногу в тепловую пушку. Сначала она отказалась от помощи врачей, но затем скончалась в больнице, сообщает SHOT .

Девушка состояла в отношениях со строителем из Тамбовской области. У пары не было денег на аренду квартиры, поэтому они жили в гараже. С приходом холодов влюбленные решили обогревать импровизированное жилище с помощью тепловой пушки.

В октябре они употребляли алкоголь. Строитель отправился в магазин за добавкой, а девушка уснула в кресле. Когда мужчина вернулся, он увидел, что нога возлюбленной, которую она засунула в пушку, покрылась волдырями. Рабочий разбудил возлюбленную и побежал в аптеку за мазью.

На следующий день ситуация усугубилась, пришлось обратиться в скорую помощь. Прибывшие в гараж медики настаивали на госпитализации, но девушка отказалась. Врачи обработали ожоги и уехали, а пара продолжила употреблять алкоголь.

Через время среди ночи девушка стала кричать от боли. Скорой все же пришлось госпитализировать пострадавшую, но в больнице она умерла. По мнению медиков, организм не выдержал нагрузки из-за ожогов и употребления алкоголя.

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