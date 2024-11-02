Детдомовцы объелись дурман-травы и чуть не умерли во Владивостоке

17-летние воспитанники 34-го детдома во Владивостоке объелись дурман-травы с клумбы и чуть не умерли, сообщает Mash .

Ребята гуляли по городу в поисках развлечений. На одной из клумб они увидели цветки дурмана, вытащили семена и съели их, а потом отправились в кафе.

Одной из девушек стало плохо по дороге, но этот факт ребята проигнорировали.

Через час, когда компания решила расходиться, девочка потеряла сознание около дверей кафе. На место ЧП вызвали скорую помощь. Сотрудники общепита пытались помочь другим ребятам. Спустя час сознание потерял один из парней. Двух пострадавших увезли в реанимацию.

На сегодняшний день ребята находятся в стабильном состоянии. Еще трем ребятам после дурмана медпомощь не понадобилась.

Компания уже неоднократно сбегала из детдома. Также их трижды объявляли в розыск.