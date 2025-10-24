В Москве таксист-маньяк разрезал белье на девушках и удовлетворял себя при них

сегодня в 17:11

В Москве арестовали таксиста за сексуальное насилие в отношении своих пассажирок

Столичные следователи задержали таксиста, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении девушек. 21-летняя потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

19 октября у одного из баров на Большой Переяславской улице таксист заметил выпившую 21-летнюю девушку и предложил ее подвезти. Жертва согласилась.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», 54-летний мужчина завез пассажирку в укромное место, разрезал на ней белье и принялся заниматься самоудовлетворением. Следователи считают, что у маньяка было несколько жертв.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Его заключили под стражу.

Ранее водитель такси изнасиловал 17-летнюю пассажирку в припаркованном в Чечерском проезде автомобиле. После происшествия девушка написала заявление в правоохранительные органы. Мужчину задержали.

