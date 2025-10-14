сегодня в 19:27

Мигрант-таксист изнасиловал 17-летнюю пассажирку прямо в своем авто в Москве

Водитель такси изнасиловал 17-летнюю пассажирку в припаркованном в Чечерском проезде в Москве автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.