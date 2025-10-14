Мигрант-таксист изнасиловал 17-летнюю пассажирку прямо в своем авто в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Водитель такси изнасиловал 17-летнюю пассажирку в припаркованном в Чечерском проезде в Москве автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Правоохранители возбудили уголовное дело на иностранного гражданина по пункту «а» части 3 статьи 131 Уголовного кодекса России (изнасилование).
После происшествия девушка написала заявление в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение.
Таксиста заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
