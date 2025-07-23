В Москве суд на 4 года отправил в тюрьму лидера китайской секты «Фалуньгун»*

Столичный суд встал на сторону прокуратуры, которая требовала осудить 47-летнюю москвичку Наталью Миненкову за организацию китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. В результате ее приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры по Москве .

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год Миненкова нарушала закон в Москве. Она руководила работой «Центра Фалунь Дафа»*.

Миненкова также пыталась привлечь новых участников в запрещенные группы. Она продавала материалы этих организаций и организовывала чтение их книг. Среди них была книга «Чжуань Фалунь»**, которая признана экстремистской в РФ. Все это женщина делала, чтобы незаконная деятельность выглядела законной.

В итоге Миненкову судили по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Суд, рассмотрев представленные доказательства вины фигурантки дела, встал на сторону обвинения и приговорил женщину к сроку в колонии общего режима.

«Также суд лишил ее права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“, сроком на 7 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.

На момент публикации заметки приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

*Признана в РФ нежелательной организацией.

**Признана экстремистской литературой в России.