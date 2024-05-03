В Москве задержали лидера китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*

Следователи в столице задержали лидера и адептов запрещенной в России китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в пяти квартирах, где базировались сектанты, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По данным следователей, в период с 2020 по 2023 год руководитель секты организовала незаконную деятельность «Центра духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа*“». Она также продавала литературу организаций, признанных в России нежелательными. Среди них и книги Ли Хунчжи. Его произведения признаны экстремистскими.

Во время обысков следователи изъяли предметы, которые имеют значение для дальнейшего расследования. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (деятельность иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).

Согласно информации SHOT, лидера группировки зовут Наталья Миненкова. Остальные сектанты проходят по делу как свидетели. Один из них заявил, что организация не делает ничего плохого, а «просто выполняет упражнения».

17 июля 2020 года Генпрокуратура признала нежелательными 7 организаций, связанных с «Фалуньгун»*. Секта образовалась в 90-е годы в Китае. Ее основатель Ли Хунчжи, которого называют Мастером, начинал с китайской гимнастики цигун, но потом организация превратилась в радикальную секту.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.