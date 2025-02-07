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В Москве спасли львенка, которого продавали на «Авито» за 260 тыс руб

Столичные прокуроры нашли и спасли львенка, за которого продавец просил 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале .

Прокуроры обнаружили на платформе «Авито» объявление о продаже львенка. Продавец установил за животное цену в размере 260 тыс. рублей. Была инсценирована покупка детеныша. В результате правоохранителями была изъята трехмесячная львица.

Продавец не показал каких-либо документов, которые подтверждают законность владения львенком. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает, как именно было приобретено животное, а также то, в каких условиях оно содержалось.

Прокуроры инициировали проверку по факту возможного жестокого обращения с львенком.

Саму спасенную малышку передали в руки специалистов реабилитационного центра диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее в пригороде Ростова-на-Дону нашли брошенного двухмесячного львенка. Его передали в местный зоопарк.