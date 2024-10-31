В пригороде Ростова-на-Дону нашли брошенного двухмесячного львенка

Сотрудники полиции нашли брошенного ухоженного львенка в пригороде Ростова-на-Дону и передали его в местный зоопарк, пишут РИА Новости .

Специалисты предполагают, что котенку льва примерно два месяца. Он здоров и ухожен, активно играет предложенными игрушками — мячом и косточкой. Он также активно кусает и царапает подстилку во время игры.

Предполагается, что хищника планировали использовать в качестве заработка на фотографиях с дикими животными. Сотрудники зоопарка призвали горожан не поддерживать подобный бизнес рублем.

Почему животное оказалось брошенным, предстоит выяснить. О дальнейшей его судьбе ничего не сообщается.