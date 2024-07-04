В Москве спасатели полностью потушили пожар площадью 600 «квадратов»

сегодня в 22:24

Пожар в ангаре на Грузинском валу полностью потушили в Москве

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что на улице Грузинский вал полностью потушен пожар площадью 600 квадратных метров, который произошел в металлическом ангаре.

Во время локализации горения произошло обрушение конструкций. Спасатели завершили процесс тушения огня в 22:01.

В результате крупного пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали почти 50 человек и более 10 единиц спецтехники.

Точная причина возгорания будет выясняться в ходе специальной экспертизы. Сумма материального ущерба также будет устанавливаться.