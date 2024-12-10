В Москве сожгли машину «кидавшего» строителей начальника

В Москве строители сожгли автомобиль начальника, который не выдавал зарплату и «кормил завтраками» подчиненных. По подозрению в поджоге задержан 55-летний бригадир, сообщает Mash .

Вечером 9 декабря сотрудники облили Haval работодателя горючим, после чего бросили в машину горящую тряпку. Автомобиль вспыхнул практически мгновенно. Поджог также сняли на видео.

Утверждается, что сотрудникам, работавшим нелегально, систематически не выдавали заработную плату. По словам мужчин, они честно трудились, однако начальник постоянно обещал заплатить им честно заработанные, но своих слов не сдерживал. В один момент терпение строителей закончились, и они пошли уничтожать автомобиль начальника.

Подозреваемого поджигателя, 55-летнего бригадира, задержали на месте пожара. Начальник оценил ущерб от поджога в 1,7 миллиона рублей.