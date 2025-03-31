В Москве школьница отдала гадалке 3,8 млн руб за снятие порчи от провала на ЕГЭ

В Москве 16-летняя школьница стала жертвой мошенницы, отдав 3,8 млн рублей за якобы снятие порчи от провала на ЕГЭ. Деньги предназначались для первого взноса за квартиру, сообщает Mash .

Недавно семья обнаружила пропажу наличных денег перед покупкой недвижимости. Родители обратились к дочери, которая во вем призналась. Девушка рассказала, что в декабре в Telegram ей попалась мошенница, предлагающая погадать на поступление в вуз за 500 рублей. Она заявила о проклятии, которое не позволит девушке получить высшее образование.

После этого последовали платные ритуалы, переводы денег на банковскую карту и тому подобное. Девочка отдала все сбережения своих родителей — 1,1 млн рублей, 10 тыс. долларов и 16 тыс. евро. Общая сумма составила почти 4 млн рублей.

По завершении всех процедур гадалка перестала выходить на связь и удалила переписку. Родители школьницы обратились в правоохранительные органы.