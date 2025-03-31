В Москве школьница отдала гадалке 3,8 млн руб за снятие порчи от провала на ЕГЭ
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В Москве 16-летняя школьница стала жертвой мошенницы, отдав 3,8 млн рублей за якобы снятие порчи от провала на ЕГЭ. Деньги предназначались для первого взноса за квартиру, сообщает Mash.
Недавно семья обнаружила пропажу наличных денег перед покупкой недвижимости. Родители обратились к дочери, которая во вем призналась. Девушка рассказала, что в декабре в Telegram ей попалась мошенница, предлагающая погадать на поступление в вуз за 500 рублей. Она заявила о проклятии, которое не позволит девушке получить высшее образование.
После этого последовали платные ритуалы, переводы денег на банковскую карту и тому подобное. Девочка отдала все сбережения своих родителей — 1,1 млн рублей, 10 тыс. долларов и 16 тыс. евро. Общая сумма составила почти 4 млн рублей.
По завершении всех процедур гадалка перестала выходить на связь и удалила переписку. Родители школьницы обратились в правоохранительные органы.