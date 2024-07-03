В Москве рабочий насмерть разбился при обрушении строительной люльки

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В Москве строительная люлька с двумя рабочими обрушилась, один из них погиб

На строительном объекте в Петровско-Разумовском проезде с высоты рухнула люлька с двумя рабочими, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы, в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Второй пострадавший строитель госпитализирован в одну из столичных больниц. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, которые привели к трагедии на строящемся объекте. Какое-либо решение будет принято в рамках действующего закона, по итогам проводимой процессуальной проверки.

Ранее в Москве прохожий пострадал из-за взрыва газового баллона в палатке с шаурмой. Обстоятельства случившегося устанавливаются.