Геннадий Ефимов проголосовал на выборах в Солнечногорске 18 сентября

Почетный гражданин Солнечногорска и председатель совета ветеранов Геннадий Ефимов 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы на участке в ДК «Выстрел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетный гражданин городского округа Солнечногорск, председатель совета ветеранов Геннадий Ефимов 18 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы. Он сделал выбор на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел».

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки округа открыты с 8:00 до 20:00. Узнать адрес участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Я всегда участвую в выборах, потому что это мой гражданский долг. От нашего выбора зависит будущее страны и родного края. Приятно видеть, что приходит и много молодежи — это значит, что новое поколение всерьез относится к судьбе своей земли и готово принимать ответственность за ее развитие», — отметил Геннадий Ефимов.

Жители, заранее зарегистрировавшиеся для дистанционного электронного голосования, могут проголосовать с компьютера или мобильного устройства на сайте ДЭГ до 20:00 20 сентября.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАКС. Канал главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.