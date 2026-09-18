Прихожане устроили давку в очереди на поклон мощам святителя Спиридона в Москве

Прихожане устроили давку в очереди, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве.

Прихожанка Марина посоветовала всем желающим поклониться мощам обязательно брать с собой еду, воду, лекарства и даже памперсы.

«Потому что за 10 часов мы попали в туалет один раз и брали его штурмом!» — возмутилась пользователь с ником marinakotova.mayer в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как в очереди к храму Христа Спасителя образовалась давка. Некоторые пытаются пролезть через забор, чтобы не стоять часами на улице.

Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в храме Христа Спасителя до 14:00 20 сентября. Ближайшие дни очереди будут расти. Прихожан предупредили, что в очереди к мощам можно провести до 10 часов.

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