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Марина Веремеенко проголосовала на выборах в Солнечногорске

Председатель совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко проголосовала на выборах депутатов Госдумы IX созыва и Мособлдумы на участке в школе «Лесные озера», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и Московской областной думы продолжаются в городском округе Солнечногорск. Председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко проголосовала на избирательном участке в школе «Лесные озера».

Она отметила позитивный настрой жителей, уровень организации голосования и удобную навигацию на участке.

«Это возможность сделать осознанный выбор в пользу стабильного и уверенного развития нашей страны, Московской области, родного округа и будущего детей. Не оставайтесь в стороне от судьбы страны. Придите на избирательные участки и проголосуйте так, как считаете правильным, внесите личный вклад в общее завтра», — призвала Марина Веремеенко.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. В Солнечногорске работают 86 избирательных участков, включая временный участок, который 20 сентября откроют в Солнечногорской больнице. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.