Доброволец Добрынин отметил работу центра наблюдения за выборами в Подмосковье

Доброволец, кавалер трех орденов Мужества Сергей Добрынин отметил, что работа в центре общественного наблюдения выстроена очень грамотно и профессионально, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Я впервые в этом центре. Здесь работают квалифицированные грамотные специалисты, которые наблюдают за процессом постоянно. Мне кажется, это очень важно — колоссальная работа. Все очень информативно», — сказал Добрынин.

Он отметил, что уже отдал свой голос через дистанционное электронное голосование. Доброволец назвал удобным такой формат. В последний день выборов он намерен работать наблюдателем.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — заявил Воробьев.

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