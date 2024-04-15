В Москве произошло ДТП с участием двух грузовиков

На Юго-Восточной хорде в Москве столкнулись два грузовых автомобиля

В Москве произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Машины столкнулись на Юго-Восточной хорде в районе улицы Электродная, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» .

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

Водителей предупредили, что в районе аварии затруднено движение. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее в Москве водитель сбил 15-летнюю девочку, которая выходила из троллейбуса. Инцидент произошел на улице Авиамоторная.