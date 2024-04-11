В столице водитель сбил девочку, которая выходила из троллейбуса на остановке Происшествия 11 апреля 2024 18:27 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Столичная школьница попала в больницу после того, как водитель машины не уступил ей дорогу на остановке общественного транспорта и сбил, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Авиамоторная. Водитель авто не уступил дорогу 15-лтеней девочке, которая выходила из троллейбуса на остановке общественного транспорта. Обстоятельства ДТП установит прокуратура Юго-Восточного административного округа.