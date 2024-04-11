В столице водитель сбил девочку, которая выходила из троллейбуса на остановке
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Столичная школьница попала в больницу после того, как водитель машины не уступил ей дорогу на остановке общественного транспорта и сбил, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел на улице Авиамоторная.
Водитель авто не уступил дорогу 15-лтеней девочке, которая выходила из троллейбуса на остановке общественного транспорта.
Обстоятельства ДТП установит прокуратура Юго-Восточного административного округа.