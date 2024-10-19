В Москве при падении из окна погиб экс-руководитель нефтяной компании «ЮКОС»

Утром 19 октября на переулке Протопоповском произошла трагедия: при падении из окна погиб 64-летний мужчина, позднее выяснилось, что в прошлом он руководил нефтяной компанией «ЮКОС», пишет «МК: срочные новости» .

Что именно произошло с бывшим руководителем «ЮКОСА» Михаилом Рогачевым, предстоит выяснить компетентным органам. Предварительно установлено, что он выпал их окна, но не уточняется, с какого этажа.

Погибшему Рогачеву было 64 года. В разные годы он занимал весомые должности в компаниях «ОНЭКСИМ» и «Норильский никель».

Все обстоятельства случившегося выясняются.