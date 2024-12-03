В Москве пожаловались на лучшего классного руководителя России из-за избиения

Родители 10-летней ученицы пожаловались на педагога, обладающего титулом «Лучший классный руководитель России — 2022». Они заявили, что учитель якобы избила и оттаскала за уши их дочь, сообщает Mash .

По словам матери, девочка не захотела убирать учебники с парты перед прогулкой, что вывело из себя классного руководителя. Она якобы начала при всех оскорблять школьницу, потом избила. Ребенок и родители обратились в больницу со ссадинами и ушибами.

Версия учителя явно отличается от истории мамы и папы. Во второй половине дня ученица устала и не хотела идти на занятия. Тогда педагог дала домашнее задание и попросила связаться с родителями, чтобы те забрали девочку.

После этого, по словам учителя, школьница начала распускать руки, пинаться. Педагог уверяет, что ребенок всегда демонстрирует агрессивное поведение. Девочка также злится, когда ее называют по имени, потому что оно ей не нравится. В запутанной истории разбирается полиция.

Ранее жительница Прокопьевска Кемеровской области Ольга отправила приятельнице видеозапись, на которой показала результаты ударов по мягкому месту своей четырехлетней дочки — там везде были синяки. Гнев матери вызвал отказ девочки съесть приготовленное к ужину сало.