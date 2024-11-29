«112»: мать избила 4-летнюю дочь и похвасталась этим перед подругой под Кемерово

Жительница Прокопьевска Кемеровской области Ольга отправила приятельнице видеозапись, на которой показала результаты ударов по мягкому месту своей четырехлетней дочки — там везде были синяки. Гнев матери вызвал отказ девочки съесть приготовленное к ужину сало, сообщает « 112 ».

28-летняя девушка также записывала приятельнице голосовые сообщения. В них она говорила, что ненавидит дочь, оскорбляла ее и обещала сдать в детский дом.

Также Ольга пугала девочку тем, что погибнет, если она не начнет себя спокойно вести.

При этом у приятельницы видео и голосовые сообщения вызвали недоумение. Дело в том, что у Ольги самой не было родителей. Она вынуждена была расти в детском доме.

Ольга живет с четырехлетней дочкой без мужа. По словам знакомых, она ведет аморальный образ жизни.

Когда видео и голосовые сообщения попали в Сеть, силовики провели задержание Ольги. Против нее открыто уголовное дело по статье 117 УК РФ — «Истязания».

Ранее сообщалось, что отец избил и выбросил из окна 17-летнюю дочь в Иркутске. Его разозлило то, что у девушки якобы был «неподобающий внешний вид».