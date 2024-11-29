Отец избил и выбросил из окна 17-летнюю дочь в Иркутске Происшествия сегодня в 18:27

Отец нанес удары 17-летней дочери и выкинул из окна четвертого этажа в Иркутске. Причина — «неподобающий внешний вид», рассказал РЕН ТВ источник.

Девушку привезли в больницу. Состояние здоровья у нее тяжелое — диагностирована черепно-мозговая травма. Родителя девушки арестовали. Он — гражданин Узбекистана. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Ранее в Казахстане женщина задушила семилетнюю дочь. Она застукала женщину с любовником.