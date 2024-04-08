В Казахстане женщина задушила 7-летнюю дочь, застукавшую ее с любовником

Убийство ребенка расследуется в суде Павлодарской области Казахстана — местную жительницу и ее любовника обвиняют в убийстве семилетней девочки. Более того, как выяснилось, жертва является родной дочерью подсудимой, сообщает « МК ».

Трагедия произошла в небольшом селе Баскауга. 17 ноября 2023 года было объявлено о пропаже 7-летней девочки. Ее мать сообщила, что дочь должна была отправиться к отцу на ферму, но передумала и отправилась к дедушке. Однако пропавшей не оказалось ни у отца, ни у дедушки.

Мать обратилась в полицию, и начались поиски. Более 300 волонтеров приняли участие в поисках. Несмотря на усилия правоохранительных органов, девочку так и не нашли.

Однако через сутки подозреваемой стала мать ребенка. Она вела себя странно, путалась в показаниях и не проявляла эмоций. По словам следователей, женщина утверждала, что дочь скоро вернется домой. Однако девочка была найдена через три дня в яме, засыпанной углем и золой, всего в 250 метрах от дома.

Позднее выяснилось, что жертву убила ее собственная мать вместе с ее любовником. По версии следствия, девочка увидела мать с другим мужчиной и выразила свое недовольство. В результате подозреваемая избила дочь, а затем ее любовник задушил девочку. Тело было закопано, и родители разыграли версию с исчезновением.

Первое заседание суда по этому громкому делу запланировано на 8 апреля. По казахстанскому законодательству безработной матери-убийце грозит от 20 лет тюрьмы, любовнику — до 6 лет лишения свободы.