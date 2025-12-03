сегодня в 10:44

В Москве потушили пожар в гаражном комплексе

Пожар в гаражном комплексе в столичном районе Митино ликвидировали. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Возгорание в автосервисе на улице Генерала Белобородова произошло 3 декабря. В Сети появилось видео, на котором видно, как густой черный дым поднимается в небо.

Позже пожарным удалось локализовать пожар. В ликвидации огня участвовали 27 человек и 8 единиц техники.

Ранее склад со стройматериалами загорелся на улице Адмирала Корнилова в столичной Коммунарке. Из-за пожара частично рухнула крыша.

