сегодня в 07:31

Крыша обрушилась из-за пожара на складе в Новой Москве

Склад со стройматериалами загорелся на улице Адмирала Корнилова в столичной Коммунарке, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал поступил в 22:10 2 декабря. На место возгорания были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса.

На складе горели строительные материалы. Из-за пожара в здании частично рухнула крыша.

До прибытия первых пожарных из здания общежития на территории стройрынка самостоятельно эвакуировались около 350 человек.

Возгорание потушили в 01:14 3 декабря. Пострадавших в инциденте нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.