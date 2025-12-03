Крыша обрушилась из-за пожара на складе в Новой Москве
Склад со стройматериалами загорелся на улице Адмирала Корнилова в столичной Коммунарке, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
Сигнал поступил в 22:10 2 декабря. На место возгорания были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса.
На складе горели строительные материалы. Из-за пожара в здании частично рухнула крыша.
До прибытия первых пожарных из здания общежития на территории стройрынка самостоятельно эвакуировались около 350 человек.
Возгорание потушили в 01:14 3 декабря. Пострадавших в инциденте нет.
