В Москве после пожара на Электрозаводе за медпомощью обратились 16 человек
После пожара в здании Электрозаводе на востоке Москвы за медпомощью обратились 16 человек, сообщает ТАСС.
«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что 5 человек были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».
В результате пожара 120 человек эвакуировались самостоятельно и при помощи сотрудников разных организаций, работавших на территории завода, еще около 90 вывели спасатели.
Сотрудники столичной прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода.