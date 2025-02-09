В Москве после пожара на Электрозаводе за медпомощью обратились 16 человек

После пожара в здании Электрозаводе на востоке Москвы за медпомощью обратились 16 человек, сообщает ТАСС.

«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что 5 человек были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

В результате пожара 120 человек эвакуировались самостоятельно и при помощи сотрудников разных организаций, работавших на территории завода, еще около 90 вывели спасатели.

Сотрудники столичной прокуратуры взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного пожара в здании бывшего Электрозавода.