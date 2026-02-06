сегодня в 16:34

В Москве пациентка покончила с собой в центре психического здоровья

В Научном центре психического здоровья, расположенном на Каширском шоссе в Москве, умерла пациентка, сообщает « МК: срочные новости ».

Тело женщины было обнаружено утром 6 февраля. Ей было 54 года.

Она совершила суицид.

Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.

