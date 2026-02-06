В Москве пациентка покончила с собой в центре психического здоровья
Фото - © Медиасток.рф
В Научном центре психического здоровья, расположенном на Каширском шоссе в Москве, умерла пациентка, сообщает «МК: срочные новости».
Тело женщины было обнаружено утром 6 февраля. Ей было 54 года.
Она совершила суицид.
Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.
