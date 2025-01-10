В Москве отважный хозяин спас провалившегося под лед щенка

Шестимесячный щенок Тедди провалился под лед Люблинского пруда. Его отважный хозяин бросился в воду, чтобы спасти питомца, сообщает Baza .

Тедди вместе с хозяевами прогуливался в районе пруда, когда увидел утку и погнался за ней прямо по тонкому льду. Он не выдержал веса собаки — Тедди провалился под воду.

Тогда хозяин, не раздумывая, бросился в воду и достал оттуда щенка. С Тедди все хорошо, он уже дома. А вот отважному мужчине понадобилась помощь врачей — он получил переохлаждение организма.

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