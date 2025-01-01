Собака президента Молдавии Санду сбежала, испугавшись шума фейерверков

сегодня в 18:05

Пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров заявил, что собака главы государства Майи Санду по имени Кодруц сбежал из-за громкого шума новогодних фейерверков.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — написал Захаров в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь выразил благодарность бдительным и неравнодушным гражданам, которые оперативно сообщили о местонахождении президентской собаки в соцсетях. Это помогло найти Кодруца целым и невредимым.

Захаров добавил, что громкие салюты негативно влияют на питомцев, поэтому важно быть ответственными.

Ранее в Соединенных Штатах пропавшая немецкая овчарка вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь хозяевам. Семья планирует установить собаке микрочип, чтобы больше ее не потерять.