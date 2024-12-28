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В США пропавшая овчарка вернулась домой и сама позвонила в дверь

В Соединенных Штатах пропавшая немецкая овчарка вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на CNN.

По словам жительницы Флориды, 15 декабря собака по кличке Афина убежала, а обратно не вернулась. Семья подключила к поискам соседей. Однако даже записи с уличных камер видеонаблюдения не помогли найти питомца.

«Я искала ее днем и ночью. Каждый день я приходила домой с разбитым сердцем… Было несколько срывов», — рассказала женщина.

Сочувствующие люди писали хозяйке собаки письма и пытались помочь в поисках пропавшего животного.

Через девять дней овчарка сама нашла дорогу домой.

«Это было примерно в 2:30 ночи. Она пришла, стуча лапами в дверь, и позвонила в звонок», — с восхищением отметила женщина.

По ее словам, это настоящее рождественское чудо. Теперь семья хочет установить собаке микрочип, чтобы больше ее не потерять.

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