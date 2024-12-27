Американцы создали таблетки, продлевающие жизнь собакам

Американский стартап разработал таблетки со вкусом говядины, которые, как утверждается, продлят жизнь собакам как минимум на год, сообщает «МИР 24» .

По словам разработчиков, это не только принесет пользу животным, но и поможет в изучении процессов старения у людей, поскольку собаки подвержены схожим возрастным заболеваниям и ведут аналогичный образ жизни.

Цель препарата — приостановить и обратить вспять метаболические изменения, связанные со старением, в частности, снизить уровень инсулина, растущий с возрастом, и тем самым уменьшить хрупкость костей.

Создатель разработки Селин Халиуа подчеркнул, что авторы хотят лишь замедлить темпы старения за счет укрепления здоровья. Клинические испытания «таблеток от старости» планируется начать в 2025 году.

«Мы не создаем бессмертных собак», — уточнил создатель.