Американцы создали таблетки, продлевающие жизнь собакам
Американский стартап разработал таблетки со вкусом говядины, которые, как утверждается, продлят жизнь собакам как минимум на год, сообщает «МИР 24».
По словам разработчиков, это не только принесет пользу животным, но и поможет в изучении процессов старения у людей, поскольку собаки подвержены схожим возрастным заболеваниям и ведут аналогичный образ жизни.
Цель препарата — приостановить и обратить вспять метаболические изменения, связанные со старением, в частности, снизить уровень инсулина, растущий с возрастом, и тем самым уменьшить хрупкость костей.
Создатель разработки Селин Халиуа подчеркнул, что авторы хотят лишь замедлить темпы старения за счет укрепления здоровья. Клинические испытания «таблеток от старости» планируется начать в 2025 году.
«Мы не создаем бессмертных собак», — уточнил создатель.