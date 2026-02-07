В Москве опрокинулась и упала с высоты машина, погибли два человека Происшествия сегодня в 22:50

Автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и упал с высоты на 77 км МКАД в Москве. В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и падением с высоты. В результате аварии водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее в Шелеховском районе Иркутской области на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись легковая машина и фура.