В Москве неадекватная мать избила врачей за просьбу расстелить простынь для УЗИ

В Москве женщина привела 10-летнюю дочь в больницу на УЗИ. Врачи попросили девочку расстелить простынь, что вызвало у матери неадекватную реакцию. Она набросилась с кулаками на докторов, сообщает Mash .

Мать с ребенком пришли в поликлинику № 39 на улице Панфилова. Во время приема врачи попросили ребенка самостоятельно взять одноразовую пеленку и постелить на кушетку.

Эта просьба вывела из себя женщину, которая считает, что ребенок не должен этого делать. Мать набросилась на врача. На крики прибежала медсестра, которая также пострадала от рук неадекватной москвички.

В итоге у доктора ушибы на лице, а у медсестры расцарапаны руки. В поликлинике разбираются в деталях инцидента.

Ранее находившаяся в неадекватном состоянии 19-летняя девушка бросалась с ножом на покупателей и персонал в одном из сетевых магазинов в Воскресенске. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что у местной жительницы случился конфликт с сотрудниками торгового помещения.