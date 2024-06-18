Неадекватная девушка набросилась с ножом на покупателей в магазине Подмосковья

Находившаяся в неадекватном состоянии 19-летняя девушка бросалась с ножом на покупателей и персонал в одном из сетевых магазинов в Воскресенске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 16 июня в магазине «Дикси» в Зеленом переулке.

Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что у местной жительницы случился конфликт с сотрудниками торгового помещения, в ходе которого она схватила со стойки нож и стала им размахивать.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, кадры опубликованы в Сети. На них видно, как гражданка бегает по магазину и машет ножом во все стороны. В какой-то момент один из покупателей толкает на нее тележку для продуктов, а еще двое мужчин скручивают неадекватную жительницу.

В результате девушку задержали посетители магазина, ставшие свидетелями произошедшего. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Предварительно, в ходе произошедшего никто не пострадал.

Сейчас полицейские выясняют мотивы девушки и все обстоятельства инцидента. По результатам примут решение в соответствии с законодательством.